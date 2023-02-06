مجلس الأمة

عالية الخالد تسأل عن خطط توفير احتياجات الطاقة الكهربائية للسنوات المقبلة

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

وجّهت النائب عالية الخالد سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، بشأن خطط ضمان توفير احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية للسنوات المقبلة.

ونصّ السؤال على ما يلي:

نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي والعمراني فإن ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية سيشكل تحديا كبيرا لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في تلبية الطلب على الكهرباء في مواسم الصيف المقبلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- وثيقة المخطط الرئيس (Master Plan) الخاص بقطاع الكهرباء في الكويت من الإنتاج إلى الاستهلاك.

2- ما الخطط الزمنية مقرونة بالميزانية المعتمدة والمتوقعة لتطوير القدرة المركبة المطلوبة وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأعمال الصيانة اللازمة لضمان توفير احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية للسنوات المقبلة؟

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الطشة: فرض الضرائب على المواطنين.. أمر لن يتحقق

نوفمبر 27, 2022

هجوم نيابي على مرسوم تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة: خطأ دستوري

أكتوبر 8, 2022

خليل أبل يسأل العدواني عن منح جائزة لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت

نوفمبر 8, 2022

جنان بوشهري تسأل الشيتان عن تعيين قياديين في عدد من مؤسسات الدولة

نوفمبر 10, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى