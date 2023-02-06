عالية الخالد تسأل عن خطط توفير احتياجات الطاقة الكهربائية للسنوات المقبلة

وجّهت النائب عالية الخالد سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، بشأن خطط ضمان توفير احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية للسنوات المقبلة.

ونصّ السؤال على ما يلي:

نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي والعمراني فإن ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية سيشكل تحديا كبيرا لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في تلبية الطلب على الكهرباء في مواسم الصيف المقبلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- وثيقة المخطط الرئيس (Master Plan) الخاص بقطاع الكهرباء في الكويت من الإنتاج إلى الاستهلاك.

2- ما الخطط الزمنية مقرونة بالميزانية المعتمدة والمتوقعة لتطوير القدرة المركبة المطلوبة وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأعمال الصيانة اللازمة لضمان توفير احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية للسنوات المقبلة؟