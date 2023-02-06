فرق الإنقاذ في سوريا: مئات العوائل تحت الأنقاض

• الدفاع المدني يناشد المنظمات الإنسانية إلى مساعدة ضحايا الزلزال بشكل عاجل

• ارتفاع القتلى إلى 1348 شخصاً وإصابة أكثر من ألفين آخرين

أكدت فرق الإنقاذ في شمال غربي سوريا أن مئات العوائل تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب منطقة شرق المتوسط فجر اليوم.

وكشفت فرق الإنقاذ أن طواقم الإنقاذ التابعة لها تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة في شمال غربي سوريا.

وتواصل حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر في سوريا ارتفاعها مع اكتشاف وانتشال المزيد من الجثث من بين ركام الأبنية المدمرة، حيث ارتفعت حصيلة حصيلة الضحايا لحد الآن في عموم المناطق السورية إلى 1348، منهم 633 في مناطق النظام، و715 ضمن مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ” والحكومة السورية المؤقتة” في الشمال السوري، بينهم أكثر من 120 في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، مع ترشح الحصيلة للارتفاع لوجود عائلات لا تزال تحت الأنقاض، كما أصيب أكثر من 2000 شخص، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن انتشال الجثث والمصابين تحت الركام.

وناشد الدفاع المدني السوري جميع المنظمات الإنسانية والجهات الدولية إلى تقديم الدعم المادي ومساعدة المنظمات التي تستجيب لهذه الكارثة ومساعدة ضحايا الزلزال بشكل عاجل.

وسقطت مباني بشكل كامل وجزئي في 58 قرية وبلدة ومدينة في سورية غالبيتها ضمن مناطق شمال غرب سورية، منها اللاذقية وحماة وحلب ضمن مناطق نفوذ النظام ومارع والباب وإعزاز وجنديرس، وسرمدا ومعرة مصرين ودركوش وحارم وعزمارين وزردنا وسلقين ورام حمدان والملند والرمادية وجسر الشغور، كما تسبب بأضرار في عموم مناطق شمال غرب سوريا.