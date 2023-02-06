دوليات

نائب الرئيس التركي: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 284 قتيلاً 2323 جريحاً

منذ ساعتين
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• الزلزال أدى إلى انهيار أكثر من 1700 مبنى.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

• إغلاق المدارس لمدة أسبوع في في 10 محافظات تضررت من الزلزال

• تعليق حركة الطيران في مطارات هاتاي ومرعش وغازي عنتاب

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلا و2323 جريحا .

وأوضح أوقطاي أن الزلزال أدى إلى انهيار أكثر من 1700 مبنى .

وأشار إلى تعليق حركة الطيران المدني في مطارات هاتاي ومرعش وغازي عنتاب بسبب الزلزال .

ولفت إلى تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال .

وأضاف أن عدة دول عرضت إرسال مساعدات إلى تركيا ، مؤكداً أن بلاده تعطي الأولوية للدعم الطبي .

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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