وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من «كارثة اقتصادية» إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين الفيدرالي

• الولايات المتحدة بلغت الحد الأعلى المسموح به للاقتراض 31,4 تريليون دولار في يناير

(كونا) – حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الاثنين، من حدوث «كارثة اقتصادية» إذا لم يوافق الكونغرس على سقف رفع الدين الفيدرالي للحيلولة دون عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة (أي بي سي) الأمريكية ان «كل عضو مسؤول في الكونغرس يجب ان يوافق على رفع سقف الدين لتجنب كارثة بعد أن وصلت الولايات المتحدة إلى الحد الأعلى المسموح به للاقتراض الشهر الماضي».

وأضافت أن بلادها «دفعت جميع فواتيرها في الوقت المحدد منذ عام 1789 وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية ويجب على كل عضو مسؤول في الكونغرس الموافقة على رفع سقف الدين».

وبلغت الولايات المتحدة في يناير الماضي الحد الأعلى المسموح به للاقتراض والبالغ حوالي 4ر31 تريليون دولار في يناير.

وقد دفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات «استثنائية» يتم بموجبها تحويل الأموال الحكومية لمنع حصول إغلاق حكومي والتخلف عن سداد الدين الفيدرالي.

وسبق أن حذرت الوزير يلين من عجز الحكومة الفيدرالية عن الوفاء بالتزاماتها المالية إذا لم يرفع المشرعون سقف الدين الفيدرالي.