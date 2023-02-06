4 لجان برلمانية تقعد اجتماعاتها اليوم الإثنين

تعقد 4 لجان اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية موضوع تكليف اللجنة بمدى كفاية الإجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين في خارج البلاد.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الخارجية والصحة والتربية، كما تناقش بند ما يستجد من أعمال.

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة تقديرات أبواب المصروفات:

• الباب الثاني – السلع والخدمات.

• الباب الخامس – الإعانات.

• الباب السادس – المنح

• الباب السابع – المنافع الاجتماعية.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً ) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

وتنظر لجنة الإسكان والعقار الاقتراح بقانون بتنظيم الوكالات العقارية، والاقتراحين بقانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء.