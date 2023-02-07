«إياتا»: الطلب العالمي للمسافرين جواً ارتفع 64.4% في 2022

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن الطلب العالمي للمسافرين جوا (محلي ودولي) ارتفع بنسبة 64.4 بالمئة في 2022، قياسا على العام السابق، ولكنه ما زال يمثل 68.5 بالمئة من مستويات ما قبل كورونا (2019).

وأوضح “إياتا” في تقرير له ، أن حركة السفر الدولية ارتفعت بنسبة 152.7 بالمئة في 2022، لتسجل 62.2 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.

وحسب التقرير، ارتفعت حركة السفر المحلية لعام 2022 بنسبة 10.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مسجلة 79.6 بالمئة من مستويات ما قبل كورونا.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، إن صناعة الطيران في 2022 أصبحت في حالة أقوى بكثير مما دخلت به العام.

وذكر والش بحسب البيان، أن معظم الحكومات رفعت قيود السفر الخاصة بـ “كوفيد-19” خلال العام واستفاد الناس من استعادة حريتهم في السفر.

وتوقع أن يستمر هذا الزخم في العام الحالي، على الرغم من ردود فعل بعض الحكومات المفرطة على إعادة فتح الصين.

وكان قطاع السفر من أكثر من القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال عامي 2020 و2022، ثم بدأ في التعافي منذ العام الأخير.

والاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” تأسس عام 1945، ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم، تسهم بنحو 83 بالمئة من حركة النقل الجوي العالمية.