الأمم المتحدة: نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أن نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الصراع منذ نحو عام.

وقال غريفيث في مجلس الأمن الدولي، إن نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة، في حين نزح 5.3 مليون شخص داخليا.

وأوضح أن 17.6 مليون شخص أو نحو 40 في المائة من تعداد سكان أوكرانيا في حاجة لمساعدات إنسانية.

وأشار إلى أنه يعتزم طرح خطة هذا العام الخاصة بالاستجابة الإنسانية من أجل أوكرانيا، التي تتطلب نحو 3.9 مليار دولار، في جنيف في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال: «هذا العنف لا يظهر دلالات على التهدئة».

وتشير التقديرات الأممية الرسمية إلى أن أكثر من 7000 مدني قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، وقال غريفيث: «بالتأكيد الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك».