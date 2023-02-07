دوليات

الخطوط الجوية التركية تنقل 12 ألفاً و839 عنصر إنقاذ إلى مناطق الزلازل

منذ 28 دقيقة
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(كونا) – أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الثلاثاء عن نقلها 12 ألفا و839 عنصرا من فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا.
وقال المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان أسطول الشركة نقل فرق بحث وإنقاذ عبر 89 رحلة وقام أيضا بنقل أكثر من 850 طنا من المساعدات الإنسانية والتجهيزات عبر تسيير رحلات بواسطة 13 طائرة شحن الى مناطق الزلازل.
وأكد أوستون في تغريدته أن الشركة تنظم أنشطتها لإيصال الفرق والمساعدات بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث «آفاد».
يذكر ان لزالا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم أمس الاثنين بلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

منذ 28 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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