دوليات

السيسي يجري اتصالا بالأسد.. ويوجّه بتقديم كل المساعدات الممكنة إلى سوريا

منذ 3 ساعات
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، كما أكد تضامن مصر مع سورية وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سورية.

من جانبه أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، مؤكداً اعتزاز سورية بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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