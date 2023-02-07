«الصحة العالمية»: زلزال تركيا وسوريا أضر بنحو 23 مليون شخص

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، قد يصل إلى 23 مليونا.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية اديلهايد مارشانغ أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة «تُظهر خريطة الأحداث أن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا (بالزلزال) يبلغ 23 مليونا، بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف».

وفي وقت سابق، عبر مدير منظمة الصحة العالمية عن قلق المنظمة على نحو خاص إزاء مناطق في تركيا وسورية لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف «إننا قلقون على نحو خاص في شأن المناطق التي لم تردنا معلومات منها بعد… (تصور) الأضرار من إحدى الوسائل لاستنتاج الأماكن التي نحتاج لتركيز انتباهنا فيها».