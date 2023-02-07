اليونيسف: زلزال تركيا وسوريا تسبب بقتل آلاف الأطفال

أكد مسؤول إقليمي لليونسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمار عمار، أن زلزال تركيا وسوريا تسبب في قتل آلاف الأطفال.

وأضاف أن الظروف الجوية الصعبة تعقد مهمة إنقاذ الأطفال والأهالي، وفقاً لـ«العربية».

كما أوضح أن الاحتياجات الإنسانية بسبب الزلزال كبيرة، مؤكداً ضرورة توفر مساندة دولية.

من جهته، أفاد جيمس إلدر، المتحدث باسم يونيسف في مؤتمر صحافي في جنيف، بأن الزلزال والهزات الارتدادية التي أعقبته ودمرت عشرات المباني في تركيا وسوريا، ربما أودت بحياة آلاف الأطفال.

وقال إن الهزات التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا في وقت مبكر من صباح أمس ربما قتلت آلاف الأطفال، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف أن المنظمة لم تتمكن من تحديد حصيلة القتلى من الأطفال.