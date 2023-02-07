اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 1.7 نقطة

منذ ساعتين
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(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 1.7 نقطة ليبلغ مستوى 7400.54 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 في المئة.

وتم تداول 159 مليون سهم عبر 10966 صفقة نقدية بقيمة 60.6 مليون دينار «نحو 183.6 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8.3 نقطة ليبلغ مستوى 5674.24 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.15 في المئة من خلال تداول 78 مليون سهم عبر 4309 صفقة نقدية بقيمة 11.7 مليون دينار «نحو 35.4 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.53 نقطة ليبلغ مستوى 8238.38 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.01 في المئة من خلال تداول 80.9 مليون سهم عبر 6657 صفقة بقيمة 48.9 مليون دينار «نحو 148 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 33.7 نقطة ليبلغ مستوى 5710.15 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.59 في المئة من خلال تداول 63.8 مليون سهم عبر 2547 صفقات نقدية بقيمة 7.3 مليون دينار «نحو 22.11 مليون دولار».

وكانت شركات «التقدم» و«كفيك» و«تسهيلات» و«الديرة» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«إس تي سي» و«هيومن سوفت» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «منشآت» و«صلبوخ» و«معادن» و«التخصيص» الأكثر انخفاضاً.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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