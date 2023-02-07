تركيا ترفض عرض إيلون ماسك بإطلاق خدمة الإنترنت عبر «ستارلينك»

رفضت الحكومة التركية، اقتراح إيلون ماسك، بإطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك”، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

وقال ماسك على تويتر إن إحدى شركاته، شركة Space Exploration Technologies Corp، يمكن أن توفر شبكة Starlink، بمجرد موافقة الحكومة التركية.

وشكر مسؤول تركي كبير، طلب عدم نشر اسمه، الملياردير على الاقتراح، لكنه قال إن لتركيا قدرات كافية على مستوى الأقمار الصناعية، حسبما نقلته وكالة بلومبرغ.

أن بالبلاد محطات قاعدية تعمل بالبطاريات على الرغم من أنه لا يمكن توفير الكهرباء لبعض المناطق.

وأسفر زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا، عن مقتل مئات الأشخاص في سوريا وتركيا، وآلاف الجرحى والعالقين تحت الأنقاض، في أقوى زلزال يضرب البلاد منذ عام 1939.

ومن المقرر أن تطلق سبيس إكس “تركسات 6A”، أول قمر صناعي للاتصالات في تركيا إلى مداره في الربع الأول من هذا العام.

وتعد ستارلينك خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها “سبيس أكس”، وهي شركة أسسها عام 2002 الملياردير إيلون ماسك.

وتستخدم “سبيس أكس”، شبكة كبيرة من الأقمار الصناعية لبث خدمة الإنترنت إلى المحطات المدمجة على الأرض.

وبدأت الشركة في إطلاق أقمار ستارلينك الصناعية في عام 2019، واعتبارا من سبتمبر 2022 أطلقت أكثر من 3000 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض.

وأياما بعد بداية الغزو الروسي على أوكراينا، أعلن إيلون ماسك، عن تقديم خدمات ستارلينك في أوكرانيا بعد توقف خدمات الإنترنت الأرضية وشبكات الهاتف المحمول بالبلاد.