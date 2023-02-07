تفاعلاً مع ما نشرته «».. وزارة التجارة تسمح لتجار الذهب ببيع المشغولات ذات الدمغات القديمة

• تسجيل الكمية في إدارة المعادن الثمينة والحصول على موعد لإعادة الدمغ

• على أن يكون 30 مايو المقبل آخر يوم لبيع المشغولات ذات الدمغة المحظورة

• توثيق المشغولات المباعة بالدمغات المحظورة بسجل خاص يسلم لإدارة المعادن الثمينة

تفاعلاً مع نشرته شبكة «» الإعلامية عن موضوع تراكم كميات كبيرة من الذهب المدموغ بالدمغة القيديمة في الأسواق بسبب قرار وزارة التجارة بحظر تداولها وبيعها ، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يسمح للشركات العاملة في تجارة المشغولات الثمينة والمجوهرات ببيع مشغولاتها ذات الدمغات المحظور تداولها بموجب القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2021 ، بشرط تسجيل الكمية في نظام ادارة المعادن الثمينة ، والحصول على موعد لإعادة الدمغ ، وتوثيق المشغولات المباعة بالدمغات المحظورة بسجل خاص يسلم لإدارة المعادن الثمينة، وأن يحتوي السجل على بيانات المستهلك حسب الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه ، إضافة إلى الإعلان بشكل واضح على واجهة المحل فالموعد المحدد لإعادة الدمغ.

ونص القرار على أن يكون تاريخ 30 مايو 2023 آخر يوم لبيع المشغولات ذات الدمغة المحظورة وفق الشروط المبينة في المادة الأولى.