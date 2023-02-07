جيولوجي إيطالي: تركيا تحركت 3 أمتار نحو الغرب.. بسبب الزلزال

أعلن رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين البروفيسور كارلو دوغليوني أن الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين كان له تأثير كبير.

وقال في حديثه للصحافة الإيطالية الثلاثاء «إن الزلازل التي ضربت تركيا تسببت في تحرك البلاد 3 أمتار نحو الغرب».

وأوضح أن الزلازل حدثت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والإفريقية.

وكشف خلال تصريحاته أن التقديرات الحالية تشير إلى إزاحة الصفيحة 3 أمتار لكن المعلومات النهائية سيتم الحصول عليها بعد الاطلاع على بيانات القمر الصناعي.

وذكر أن الزلازل وقعت في أحد خطي الصدع الزلزالي اللذين يمران في تركيا.