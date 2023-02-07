رئيس وزراء بريطانيا يستحدث أربع حقائب وزارية لإنعاش الاقتصاد

(كونا) – أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء استحداث أربع حقائب وزارية جديدة وإضفاء تعديلات على فريق العمل الحكومي بهدف خفض معدلات التضخم وتحقيق نمو اقتصادي وخفض تكلفة الطاقة.

وأوضح مكتب الرئاسة البريطانية في بيان ان سوناك استحدث أربع وزارات جديدة حيث قام بتعيين كل من غرانت شابس وزيرا لأمن الطاقة والطاقة النظيفة وميشيل دونيلان وزيرة لوزارة العلوم والابتكار والتقنية وكيمي بادينوتش وزيرة لوزارة الأعمال والتجارة ولوسي فريزير وزيرة لوزارة الثقافة والإعلام والرياضة.

وأضاف ان هذه التغييرات سوف تضمن تركيز الفرق المتخصصة والمهارات الملائمة على تحقيق الوعود الخمسة التي قطعها سوناك وهي خفض معدلات التضخم إلى النصف وتحقيق نمو اقتصادي وخفض الدين وتقديم رعاية صحية أفضل والحد من الهجرة غير الشرعية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن في اكتوبر من العام الماضي أسماء عدد من الوزراء في حكومته وذلك بعد ان كلفه الملك تشارلز الثالث بتشكيل حكومة جديدة.