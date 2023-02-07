سحب قرار ترقية 4 مديرين في «البترول الوطنية»

أصدرت الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية وضحة الخطيب تعميماً، يقضي بسحب قرار ترقية المديرين الجدد بالشركة والذي صدر أمس.

وأوضحت الخطيب أن سحب التعميم واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من إجراءات يأتي بناء على اجتماع مجلس الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف، وفقاً لـ«الراي».

وكانت الخطيب أصدرت أمس قرارا بترقية 4 مدراء جدد في شركة البترول الوطنية تضمن كل من ثامر حمد النفيسي ليصبح مديرا لدائرة التسويق المحلي، وخالد عبدالعزيز الغرير مديرا لدائرة التدريب والتطوير الوظيفي، وعمر أحمد الملحم مديرا لدائرة الصحة والسلامة والبيئة، وعوض سالم عوض مديرا لدائرة الأمن والإطفاء.