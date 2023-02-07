اقتصاد

سحب قرار ترقية 4 مديرين في «البترول الوطنية»

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

أصدرت الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية وضحة الخطيب تعميماً، يقضي بسحب قرار ترقية المديرين الجدد بالشركة والذي صدر أمس.

وأوضحت الخطيب أن سحب التعميم واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من إجراءات يأتي بناء على اجتماع مجلس الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف، وفقاً لـ«الراي».

وكانت الخطيب أصدرت أمس قرارا بترقية 4 مدراء جدد في شركة البترول الوطنية تضمن كل من ثامر حمد النفيسي ليصبح مديرا لدائرة التسويق المحلي، وخالد عبدالعزيز الغرير مديرا لدائرة التدريب والتطوير الوظيفي، وعمر أحمد الملحم مديرا لدائرة الصحة والسلامة والبيئة، وعوض سالم عوض مديرا لدائرة الأمن والإطفاء.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«المركزي» يوافق على اختبار منتج جديد بمجال الدفع الآجل

أكتوبر 23, 2022

الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار.. واليورو ينخفض

سبتمبر 14, 2022

أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف في التعاملات المبكرة

سبتمبر 26, 2022

المرزوق: نمو أرباح «بيتك» بنسبة 101.7% للربع الأخير نتيجة تضمين أرباح «المتحد البحريني»

منذ 15 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى