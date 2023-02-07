سلطان عُمان يؤكد تضامن بلاده مع سوريا للتخفيف من آثار الزلزال

أجرى سلطان عُمان هيثم بن طارق اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر، متمنيًا جلالته للمصابين الشفاء العاجل.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أكّد سلطان عمان، خلال الاتصال، تضامن بلاده مع الجمهورية العربية السورية ومساندتها لها في هذا الحدث الجلل للتخفيف من آثاره، داعيًا الله تعالى أن يتجاوز الشعب السوري الشقيق هذه المحنة، ويجنبه كل سوء ومكروه.

من جانبه عبّر الرئيس السوري عن شكره البالغ لجلالة السُّلطان المعظم على مبادرته الطيبة ومشاعره النبيلة الصادقة، وتقديره لموقف سلطنة عُمان، داعيًا الله تعالى ألا يُري جلالته والشعب العُماني أي مكروه.