«طيران الجزيرة» تحقق 20,1 مليون دينار أرباحا صافية في 2022

(كونا) – أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم الثلاثاء تحقيقها 1ر20 مليون دينار كويتي (نحو 7ر65 مليون دولار امريكي) أرباحا صافية في عام 2022 بارتفاع نسبته 6ر183 في المئة عن 2021 وبربحية سهم بلغت 28ر91 فلس للسهم الواحد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي في بيان صحفي إن الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 1ر182 مليون دينار (نحو 5ر595 مليون دولار) في العام الماضي بارتفاع نسبته 5ر126 في المئة مبينا أن الأرباح التشغيلية بلغت 8ر26 مليون دينار (نحو 6ر87 مليون دولار) بزيادة قدرها 4ر148 في المئة.

وأضاف بودي أن الشركة حققت خسائر صافية خلال الربع الأخير من عام 2022 بلغت نحو 700 ألف دينار (نحو 2ر2 مليون دولار) لافتا إلى أن الشركة حققت ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية بلغت 3ر41 مليون دينار (نحو 135 مليون دولار) بارتفاع نسبه 7ر24 في المئة.

وذكر أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلسا للسهم عن فترة النصف الثاني من عام 2022 مبينا أن اجمالي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المالي 2022 يبلغ 80 فلسا للسهم.

وأوضح أن الشركة أضافت خلال السنة المالية الماضية 15 وجهة لتلبية الطلب على السفر من مختلف شرائح المسافرين في نطاق شبكة الوجهات التي تخدمها الشركة مبينا أنها أطلقت مع بداية العام الحالي رحلات جديدة إلى العاصمة الروسية موسكو لتصبح عدد وجهاتها 58 وجهة.

وأشار إلى أن عدد المسافرين عبر خطوط الشركة في عام 2022 بلغ 6ر3 مليون مسافر بارتفاع نسبته 5ر247 في المئة مقارنة في العام الماضي.

وأسست شركة طيران الجزيرة عام 2004 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2008 ويقتصر نشاطها التشغيلي على رحلات تجارية منخفضة التكلفة ورحلات الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي مبنى (تي 5).