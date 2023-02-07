فرار 20 سجيناً من سجن يحتجز إرهابيين بعد الزلزال في سوريا

نفذ نزلاء سجن في شمال غرب سوريا، يوم الاثنين، عصياناً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، حيث تمكن 20 منهم على الأقل من الفرار من المنشأة التي تضم سجناء غالبيتهم أعضاء في تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد مصدر في السجن لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويحتجز السجن التابع للشرطة العسكرية في بلدة راجو قرب الحدود التركية نحو ألفي سجين، قرابة 1300 منهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»، بحسب المصدر. كما يضم السجن أيضاً مقاتلين من قوات يقودها أكراد.

وقال المسؤول في سجن راجو الذي تسيطر عليه فصائل موالية لتركيا «بعد أن ضرب الزلزال، تأثر سجن راجو، ومساء اليوم (…) بدأ عصيان من قبل السجناء الذين سيطروا على أقسام من السجن».

وأضاف «هرب من السجن قرابة 20 شخصاً حسب تقديرات السجن الأولية، ويُعتقد أنهم من سجناء تنظيم داعش».

وأشار المصدر إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات أعقبته عشرات الهزات الارتدادية في المنطقة ما تسبب بتصدع جدران السجن وأبوابه.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنه لم يستطع التحقق ما إذا كان سجناء قد فروا، لكنه أكد حصول عصيان.

وتأتي حادثة راجو في أعقاب هجوم لتنظيم «داعش» في ديسمبر استهدف مجمعاً أمنياً في الرقة، بهدف تحرير رفاقهم الإرهابيين من سجن هناك.

وأدى الهجوم الفاشل إلى مقتل ستة من أفراد القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة.