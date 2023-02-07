كوريا الشمالية توسع مناوراتها العسكرية استعداداً للحرب

(أ ف ب) – أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية الثلاثاء على لسان كبار المسؤولين العسكريين في بيونغ يانغ أنهم سيوسعون ويكثفون مناوراتهم العسكرية لضمان استعداد قواتهم للحرب، وتأتي تلك التصريحات قبل عرض عسكري كبير مرتقب.

وجاء هذا التعهد خلال اجتماع الإثنين أشرف عليه الزعيم كيم جونغ أون وفي أعقاب مناورات جوية مشتركة الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أنه كان على رأس جدول أعمال الاجتماع العسكري “مسألة توسيع وتكثيف العمليات والمناورات القتالية (للجيش الشعبي الكوري) … وإحكام الجاهزية للحرب على نحو كامل”.

وتزامن اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية مع كشف أقمار اصطناعية تجارية “استعدادات واسعة النطاق لعرض عسكري” في بيونغ يانغ قبل العطلات الرسمية الرئيسية هذا الشهر.

وتحتفل كوريا الشمالية الأربعاء بالذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة، وفي 16 فبراير “بيوم النجم الساطع” الذي يوافق عيد ميلاد كيم جونغ إيل، نجل مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ ووالد كيم جونغ أون.

وعززت سول وواشنطن مناوراتهما العسكرية المشتركة بعد مواصلة بيونغ يانغ إجراء اختبارات صاروخية، ما أثار غضب بيونغ يانغ التي تعتبر هذه المناورات تدريبا على غزو أراضيها.