«كيبكو» توقّع عقداً مع بنوك إقليمية وعالمية للحصول على تسهيلات ائتمانية

(كونا) – أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» توقيعها عقداً مع تسعة بنوك إقليمية وعالمية للحصول على تسهيلات ائتمانية غير مضمونة بقيمة 525 مليون دولار أميركي (نحو 160.4 مليون دينار كويتي) تستحق في فبراير 2025 مع خيار تمديد لمدة عام إضافي.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن قيمة التسهيلات الممنوحة ستستخدم لسداد سندات مستحقة في 15 مارس 2023 بقيمة 500 مليون دولار، تحت مظلة برنامج اصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو، ولأغراض نشاطها ولا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.

وأضافت أن بنك «ستاندرد تشارترد» قام بدور المنسق بينما قام بنك أبوظبي الأول بدور الوكيل، أما البنوك والمؤسسات المالية التسعة الإقليمية والدولية التي قدمت التسهيلات الائتمانية فهي بنك أبو ظبي التجاري والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول وبنك الخليج الدولي و«أتش أس بي سي الشرق الأوسط» و«جي بي مورغان سيكيوريتيز» وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد.

وأسست الشركة عام 1975 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1985 ويبلغ رأسمالها المصرح به 504 ملايين دينار (نحو 1.5 مليار دولار) ومن أغراضها تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة أو أجنبية.