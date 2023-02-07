39 نائباً يصدرون بياناً يطالبون فيه بسرعة تشكيل الحكومة

• التشكيل الحكومي لا يتجاوز أسبوعين حتى لا تتعطل مصالح الشعب

• حتى لا نعود للمربع الأول.. نؤكد رفضنا لمحاولة الالتفاف على الدستور

أصدر 39 نائباً بياناً طالبوا فيه بسرعة تشكيل الحكومة لكي لا تكون مصالح الشعب وقوانينه مرهونة بتشكيل ممتد غير معلوم الملامح .

وأوضح النواب في البيان الذي حمل عنوان «حتى لا نعود إلى المربع الأول»، أن «الالتفاف الشعبي لا يدوم إلا مع البارين بقسمهم والمخلصين في عملهم والمؤمنين بحقوقهم وواجباتهم والقادرين على ترجمة أقوالهم إلى أفعال».

وأكد النواب في بيانهم أنه «انطلاقاً من مسؤوليتنا الشعبية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع في 29 سبتمبر 2022 وحقوقنا الدستورية التي كفلتها المادة 108 من الدستور وتعبيرنا الرافض لمحاولة الالتفاف على الدستور، وحتى لا نعود للمربع الأول. أصبح من اللازم حماية دور المؤسسة التشريعية الذي أكد عليه المشرع الدستوري. حيث أتى القياس في مواد الدستور أن لا يتجاوز تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين لكي لا تكون مصالح الشعب وقوانينه مرهونة بتشكيل ممتد غير معلوم الملامح أو المدة، فإن احترام النصوص الدستورية والإرادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها».

الجدير بالذكر أن النواب الموقعون على البيان هم: خالد المونس وحسن جوهر ومحمد المطير ومرزوق الحبيني وشعيب المويزري وحمدان العازمي ومهند الساير وحمد المطر وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وعبدالعزيز الصقعبي وثامر السويط والصيفي الصيفي ومهلهل المضف وأسامة الشاهين وفارس العتيبي ومحمد الحويلة ومحمد هايف وعادل الدمخي وصالح عاشور وخليل الصالح وحمد العبيد ومبارك الطشة وعبدالله فهاد وخليل أبل وسعود العصفور وأحمد لاري وأسامه الزيد وعبد الوهاب العيسى وعبدالله الأنبعي وفلاح الهاجري وحامد البذالي وشعيب شعبان وحمد المدلج ومحمد المهان ومبارك الحجرف وهاني شمس وخالد الطمار ويوسف البذالي .