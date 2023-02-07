5 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم

تعقد اليوم 5 لجان برلمانية اجتماعاتها للنظر في بنود جدول الأعمال وتكليفات المجلس لها.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، مناقشة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر.

ويحضر الاجتماع اللواء متقاعد محمد سعيد خلفان. – مدير مديرية عمليات القوة الجوية (سابقا).

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، اقتراح بقانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، وذلك بحضور المسؤولين في وزارة التربية.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، تقديرات مصروفات الباب الثامن – مصروفات وتحويلات أخرى – الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024.

كما تناقش تقديرات توجيه (3) – النفقات الرأسمالية – الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024.

ويحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة المالية، وديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين.

وتناقش لجنة الموارد البشرية، مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور ممثلين عن وزارة النفط.

كما تستكمل لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية، مناقشة التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.