‭#‬إنفوجراف‭_‬‭ | ‬أبرز‭ ‬الهزات‭ ‬الأرضية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الدول‭ ‬العربية

عرف الشرق الأوسط بين 1900 و2014 زلازل بلغ عددها 200 هزة ترواحت بين الخفيفة والقوية، وراح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى.

نقدم نظرة سريعة في تاريخ أعنف الزلازل في المنطقة في المئة سنة الأخيرة من حيث عدد الضحايا ليتبيّن أن الحروب ليست وحدها ما قتل الإنسان في العالم العربي.

فلسطين

زلزال نابلس الذي يعرف أيضًا باسم بزلزال أريحا، كان أحد أشد الزلازل تدميرًا، حيث ضرب وسط فلسطين والأردن في 11 يوليو من عام 1927 لمدة 15 ثانية، وكان مركزُه غور الأردن.

قُدّرت شدته بـ6.2 درجات على مقياس ريختر، وقتل نحو 500 شخص، مئة منهم تقريبا في الأردن كما أصاب نحو 923 آخرين بجراح. وكانت مدن نابلس والسلط والقدس وأريحا الأشد تأثرًا به، إذ دُمّر بالكامل ما لا يقل عن 600 مبنى.

وقد شعر به سكان سوريا ولبنان والقاهرة.

الجزائر

في التاسع من سبتمبر 1954، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات ولاية الأصنام المطلة على المتوسط في شمال الجزائر (والتي تحوّل اسمها بعد ذلك إلى الشلف)، ليقتل 1250 شخصًا ويصيب حوالي 3000 آخرين.

وفي العاشر من أكتوبر عام 1980، عادت نفس الولاية لتعرف هزة قوية أخرى بلغت7 درجات على سلم ريختر فيما بلغ عدد القتلى 2600 أما الجرحى فكانوا نحو 8 آلاف مصاب.

بعدها بتسعة أعوام، وتحديدًا في 29 أكتوبر 1989، ضرب زلزال جبل شنوة أسفر عن مصرع 22 شخصًا وخلّف أضرارا في سيدي موسى قرب تيبازة وخسائر أقل في حي القصبة العتيق بالجزائرالعاصمة ، وكانت قوته حينها 6 على مقياس ريختر.

زلزال الشلف عام 1980وسائل إعلام جزائرية

وفي 22 ديسمبر 1999، ضرب زلزال ولاية عين تموشنت شمال غرب البلاد، بلغت قوته 5.8 درجات وتسبب في مقتل 28 شخصًا وإصابة 181 آخرين، فضلًا تدميره للعديد من المباني التاريخية في مدينة عين تموشنت، عاصمة الولاية.

ومن بين الزلازل العديدة التي ضربت الجزائر في المئة سنة الماضية، كان زلزال مدينة بومرداس الساحلية أحد أشدها تدميرًا. فالمركز الأرضي للزلزال الذي ضرب بقوة 6.8 درجات كان على بعد 10 كيلومترات فقط من سطح الأرض، ما أدى إلى مقتل 2266 شخصًا وإصابة 10261 آخرين.

مصر

وقع زلزال في مدينة شرم الشيخ في 31 مارس عام 1969 قبالة السواحل الجنوبية لشبه جزيرة سيناء في شمال شرق مصر، بلغت قوته 7 درجات، وكان مسؤولًا عن وفاة 82 شخصًا.

لكن الزلزال الأقوى، والذي لا يمكن للمصريين نسيانُه، فكان عام 1992، إذ أنه ضرب العاصمة القاهرة والجيزة، وبلغت قوته 5.6 درجات بمقياس ريختر، واستغرق مدة دقيقتين ونصف، وأسفر عن مقتل حوالي 500 شخص، وإصابة وتشريد آلاف الأشخاص وتدمير البنى التحتية والمدارس.

المغرب

هز مدينة أكادير المغربية عام 1960 زلزالٌ مدمر بلغت قوته 5.7 درجات، وقتل حوالي 15000 شخص وجرح 12000 آخرين، وترك مالا يقل عن 35000 شخص بلا مأوى.

اليمن

ضرب زلزال شمالي اليمن بالقرب من مدينة ذمار عام 1982، وبلغت قوته 6.0 درجة على مقياس ريختر، وتسبب بمقتل 2800 شخص وإصابة 1500 آخرين، وتدمير حوالي 300 قرية يمنية وتشريد 700 ألف شخص.

ليبيا

تعرضت مدينة المرج القديمة في ليبيا إلى زلزال بقوة 5.3 درجة في عام 1963، أسفر عن مقتل حوالي 240 شخصًا وتدمير مبان وممتلكات.

لبنان

في عام 1956 ضربت ثلاث هزات أرضية تفصل بينهما دقائق بلدة شحيم في قضاء الشوف، وأسفرت عن قتل 134 شخصًا وجرح 102، إضافة لتهديم ستة آلاف منزل.

الأردن

وقع زلزال العقبة يوم 22 أكتوبر 1995 في خليج العقبة وأدى إلى وفاة 8 أشخاص. بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر وأثّر على مصر والأردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية، كما شعر به سكان لبنان وسوريا وجزيرة قبرص.

سوريا

وقع زلزال في سوريا فجر يوم 6 فبراير 2023 وقع زلزال في مدينة كهرمان مرعش التركية بالقرب من الحدود السورية، ووصل عدد الضحايا في الأراضي السورية إلى نحو 3 آلاف قتيل وعدد المصابين أكثر من 5 آلاف، وانهيار أكثر من 375 مبنى كليا، وأكثر من 1200 مبنى انهار جزئيا.