انطلاق أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض بمشاركة خبراء ومتخصصين

(كونا) – انطلقت أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الاربعاء بمشاركة عدد من المسؤولين في الهيئات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في كلمته الافتتاحية ان المؤتمر يهدف الى نقل التجارب والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من فرص التطوير المتاحة في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك فضلا عن بحث مستجداتها المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واضاف الجدعان ان «المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية وهو الأمر الذي يستدعي معه تعزيز الجهود الرامية من خلال رفع مستوى التنسيق بين القطاعات والمنظمات الدولية والإقليمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

وأوضح ان «التطوير مستمر في الإدارة الضريبية وتحسين عمليات التحصيل من خلال الجهود والمبادرات الوطنية كالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي حد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي وعزز المنافسة العادلة وحمى المستهلك بالإضافة الى التطور في الالتزام الضريبي من خلال دعمها بالحلول التقنية والأتمتة».

من جهته قال محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي سهيل أبانمي في كلمته ان عقد الهيئة للمؤتمر هو تأكيد لرؤيتها بأن تكون نموذجا عالميا في حماية الوطن وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك وتيسير التجارة عبر الحدود بفاعلية مع التركيز على رفع مستوى الخدمات للعميل وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات وترسيخ القيم وترجمتها إلى مبادرات وحلول تسهم في تعزيز قدرات الجهات الزكوية والضريبية والجمركية.

واضاف ان «الهيئة ركزت في المرحلة السابقة على تبني أفضل الممارسات في تنفيذ مبادراتها بما ينسجم ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويأتي في مقدمة ذلك تطبيق مشروع (الفوترة الإلكترونية) الذي يأتي امتدادا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة حيث حقق هذا المشروع نجاحا».

ويركز اعمال المؤتمر الذي يختتم غدا على موضوعات تتعلق بتطوير القطاع الزكوي والضريبي والجمركي الى جانب بحث الرؤى والنماذج المعاصرة في الزكاة والضرائب وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية وإدارتها.

ويشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 50 عارضا من القطاعين العام والخاص الممثلين عن الجهات المرتبطة بقطاع الزكاة والضريبة والجمارك.