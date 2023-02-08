دوليات

روسيا تحذر بريطانيا من تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

منذ 28 دقيقة
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• سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره

أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها الأربعاء: “نود أن نذكّر مسؤولي لندن: إنه بناء على ضميرها بخصوص هكذا سيناريو (تسليم المقاتلات) فإنه سيكون هناك “حصاد دموي” للجولة التالية من التصعيد، فضلا عن العواقب العسكرية والسياسية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأسره”، وفقاً لـ «RT».

وأضافت السفارة الروسية: «لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودّية من الجانب البريطاني».

منذ 28 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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