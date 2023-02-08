زعيم كوريا الشمالية يعزّي سوريا في ضحايا الزلزال

قدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التعازي إلى الرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وتركيا صباح أمس الأول الإثنين.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلاً عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي بعث بتعازيه إلى الرئيس السوري في الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وأودى بحياة أكثر من 7800 شخص في سوريا وتركيا.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين عقب الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 8300 شخص في تركيا وسوريا، وفق أحدث حصيلة، وشرد أعداداً لا تحصى في ظلّ البرد القارس، في حين يسابق عناصر الإنقاذ الزمن لإخراج العالقين تحت الأنقاض.