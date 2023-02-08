فارس العتيبي يسأل وزير التعليم العالي عن اختبارات للمتقدمين لشركات القطاع النفطي 

تقدم النائب فارس العتيبي بسؤال إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن الاختبارات الخاصة للمتقدمين لشركات القطاع النفطي .

وجاء نص السؤال كما يلي:

قام مركز التميز التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بعمل الاختبارات الخاصة في الاعلانات الاخيرة لشركات القطاع النفطي وقد ورد الينا وجود اسئلة تخرج عن الاختصاص المطلوب وكذلك اسئلة فيها صعوبة مما تسبب في رسوب عدد كبير من المتقدمين حديثي التخرج , وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1)ارجو تزويدي باتفاقية التعاون بين القطاع النفطي و مركز التميز التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.

2) ما هي الصفة الرسمية لهذا المركز ومهامه؟

3)هل تمت مراجعة الاختبارات للتأكد من مدى ملاءمتها المستوى التعليمي للمتقدمين ؟

4)من هي الفرق الخاصة بإعداد الاختبارات و الوصف الاكاديمي و جهة عملها؟

5)هل حدد المركز جهة لتلقي التظلمات من المتقدمين؟ وهل تم النظر في التظلمات؟