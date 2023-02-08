مجلس الأمة

فارس العتيبي يسأل وزير التعليم العالي عن اختبارات للمتقدمين لشركات القطاع النفطي 

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة

تقدم النائب فارس العتيبي بسؤال إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني  بشأن الاختبارات الخاصة للمتقدمين لشركات القطاع النفطي .

وجاء نص السؤال كما يلي: 

قام مركز التميز التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بعمل الاختبارات الخاصة في الاعلانات الاخيرة لشركات القطاع النفطي وقد ورد الينا وجود اسئلة تخرج عن الاختصاص المطلوب وكذلك اسئلة فيها صعوبة مما تسبب في رسوب عدد كبير من المتقدمين حديثي التخرج , وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1)ارجو تزويدي باتفاقية التعاون بين القطاع النفطي و مركز التميز التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.

2) ما هي الصفة الرسمية لهذا المركز ومهامه؟

3)هل تمت مراجعة الاختبارات للتأكد من مدى ملاءمتها المستوى التعليمي للمتقدمين ؟ 

4)من هي الفرق الخاصة بإعداد الاختبارات و  الوصف الاكاديمي و جهة عملها؟

5)هل حدد المركز جهة لتلقي التظلمات من المتقدمين؟ وهل تم النظر في التظلمات؟

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الصحية»: معالجة أسباب «رد إضافة ربات البيوت إلى عافية» بالتوافق مع الحكومة

منذ 3 أسابيع

عالية الخالد: وزيرة الأشغال تمارس الهروب في مواجهة مصالح الكويت

ديسمبر 12, 2022

«التشريعية» تجتمع اليوم.. لتحديد أولوياتها

أكتوبر 23, 2022

«المرافق العامة»: إنشاء أفرع لـ«التطبيقي» في المنطقة الجنوبية

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى