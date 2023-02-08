مجلس الأمة

فلاح الهاجري يسأل عن المدة القانونية للترقية إلى رتبة عميد في الحرس الوطني

منذ ساعة واحدة
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وجّه النائب د. فلاح الهاجري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان بشأن المدة القانونية المطلوب استكمالها للترقية إلى رتبة عميد في الحرس الوطني.

ونصّ السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما المدة القانونية المطلوب استكمالها للترقية إلى رتبة عميد في الحرس الوطني؟ وما الشروط الواجب توافرها؟

2- ما أسباب عدم مساواة ضباط الحرس الوطني بزملائهم من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية بالمدد المستحقة للترقية وشروط الترقية فيهما خصوصا أن جميع الجهات العسكرية تنظم قواعد ترقياتهم من اللجنة الرباعية؟

3- كم عدد الضباط المستحقين للترقية لرتبة عميد؟ وعدد الذين ترقوا إلى رتبة عميد؟ وأسباب عدم ترقية المستحقين؟

4- المسميات والمناصب الوظيفية التي يتم تسكين الضباط عليها، وهل يوجد مسمى معادل للمنصب؟ وهل هذا المسمى مطابق للقرارات المنظمة للمسميات في المؤسسات العسكرية والحكومية؟

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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