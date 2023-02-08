«فيتش» تتوقع نمو اقتصاد الصين 5% هذا العام

رفعت «فيتش ريتنجز» توقعاتها لنمو اقتصاد الصين هذا العام مع دلائل على تعافي الاستهلاك والنشاط بشكل أسرع من المتوقع، بعدما تخلت الصين عن سياسة «صفر كوفيد» الصارمة.

كما نظرت «فيتش» إلى أحدث مؤشر لمديري المشتريات الصناعي والخدمي في الصين -الذي يعد مقياسًا لنشاط الأعمال- والذي أشار إلى مزيد من النمو.

وحاليًا، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في 2023، بدلاً من 4.1% المتوقعة في ديسمبر.

وعلى الرغم من ظهور موجات كبيرة من تفشي الفيروس في أنحاء الصين بعد رفع السلطات للقيود، إلا أن “فيتش” أشارت إلى أن تلك الحالات تتراجع مستشهدة بتعليقات مسؤولي الصحة.

وذكر فريق اقتصاديي الوكالة بقيادة برايان كولتون في بيان: الانتعاش السريع من الموجة الصادمة من الإصابات بفيروس «كوفيد-19» يعني أن النشاط في النصف الأول من هذا العام سيكون أقوى مما توقعنا.