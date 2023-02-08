مصر: طرح أسهم 32 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي

(كونا) – أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء عن طرح أسهم 32 شركة على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024 سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي أو كلاهما.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي لمدبولي مساء اليوم تناول فيه ملفات اقتصادية مهمة منها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعد حاليا مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين مشيرا إلى بدء الدولة بتنفيذ ما ورد في وثيقة «سياسة ملكية الدولة» التي تتعلق بملف الطروحات.

وأكد أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة بهذا الصدد مبينا أن الـ 32 شركة التي سيتم طرحها تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وأضاف أنها تضم ثلاثة بنوك هي «القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي» وذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري موضحا أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات في عدد من القطاعات المختلفة التي تطرح لأول مرة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.