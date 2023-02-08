مقتل 12 مسلحاً من «طالبان باكستان» بعملية مشتركة للشرطة وقوات الأمن

قتل 12 مسلحاً ينتمون إلى حركة «طالبان باكستان»، ليل الثلاثاء – الأربعاء، في عملية مشتركة، نفذتها الشرطة وقوات الأمن بمنطقة لاكي ماروات بإقليم خيبر باختونخوا الباكستاني.

وقالت الشرطة الباكستانية إن الإرهابيين قتلوا 6 من رجال الشرطة، بهجوم وقع في ديسمبر 2022؛ وفق صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية الأربعاء.

وذكرت «هيئة إنفاذ القانون» أنه عُثر أيضاً على أسلحة وذخائر بحوزة الإرهابيين. وقالت الشرطة إنه يجري تحديد هوية القتلى.

وفي حادث آخر، صدت الشرطة بمنطقة ديرا إسماعيل خان هجوماً على مركز تفتيش تابع لها. وقالت إنه وقع «تبادل لإطلاق النار مع الإرهابيين لمدة 25 دقيقة، والمهاجمون فروا لدى وصول قوة الرد السريع».

ومن المتوقع أن يتوجه وفد باكستاني إلى كابل لطلب دعم من الحكومة الأفغانية ضد المتشددين، الذين يزعم أنهم يعملون من مخابئهم في أفغانستان.

يذكر أن حركة «طالبان باكستان»، التي تتبع التفسير المتشدد نفسه للدين لدى نظيرتها الأفغانية،، قتلت نحو 80 ألف شخص خلال عقود من العنف.

وجرى صد أعضاء الحركة في معاقلهم على الحدود الأفغانية، في سلسلة من الهجمات، منذ عام 2014، لكنهم يسعون لإعادة تنظيم صفوفهم، بعد سقوط كابل في أيدي حركة «طالبان الأفغانية».