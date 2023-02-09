إنفوجراف | 8 كويتيات ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة لعام 2023

كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2023، التي تسلط الضوء على سيدات الأعمال اللاتي يقدن نجاح مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها. وقد اعتمدت في إعداد التصنيف على معايير عدة تشمل: حجم الأعمال، والتأثير والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلًا عن مبادرات الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة.

وتقدمت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، مركزين عن تصنيف العام الماضي، لتتصدر قائمة هذا العام. وفي يونيو 2022، استكمل البنك دمج عملياته مع بنك «عوده- مصر» وغير علامته التجارية إلى بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) ليصبح من أكبر البنوك الأجنبية في الدولة، بأصول بلغت 10 مليارات دولار في مارس 2022.

فيما حلت المدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، رجاء عيسى القرق، في المركز الثاني، تليها رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) ورئيس اللجنة التنفيذية ونائب الرئيس لشركة العليان المالية، لبنى العليان، في المركز الثالث. في حين تجاوز تأثير بعضهن إلى المستوى العالمي، إذ صنفت كل من هناء الرستماني ورجاء عيسى القرق، ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2022.

وتحتفي قائمة فوربس الشرق الأوسط هذا العام، بأقوى سيدات الأعمال من 27 جنسية، ويعملن في 27 قطاعًا مختلفًا. وقد تصدرت الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تليها مصر بـ12، ثم السعودية بـ11، والكويت بـ8، ولبنان وقطر وسلطنة عمان بـ6 مشاركات لكل منها. كما يهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 23 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة بواقع 11 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار بواقع 8 مشاركات.

وقد تقدمت 3 سيدات أعمال إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة في التصنيف: الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث، شايستا آصف، والمدير العام لمؤسسة حمد الطبية، حنان محمد الكواري، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، وضحة أحمد الخطيب. كذلك يهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على المراكز العشرة الأولى بواقع 5 سيدات أعمال.

وتولي بعض سيدات الأعمال في قائمة العام أهمية كبيرة لمبادرات التعليم وتمكين الأفراد، حيث أطلقت مجموعة أباريل، بقيادة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، سيما جانواني فيد، أكاديمية أباريل للتعلم الرقمي لتقديم دورات باللغتين العربية والإنجليزية في دول مجلس التعاون الخليجي. بينما قادت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رامسكو، راوية منصور، شراكة مع المجلس القومي للمرأة لتمكين السيدات في أفريقيا، من خلال مشروع الزراعة العضوية، ومبادرة رواد الأعمال من أجل قرى بيئية خالية من النفايات. ووقعت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة (Bahwan CyberTek Group) هند بهوان، مذكرة تفاهم مع جامعة (Heriot-Watt) فـي دبـي، لـتـدريـب الطلاب على التكنولوجيا الـحـديـثـة، كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء.

وفيما يلي الـ 8 سيدات الأعمال الكويتيات التي تضمنتها القائمة ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023

1. شيخة خالد البحر

الشركة: مجموعة بنك الكويت الوطني

المنصب: نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

الجنسية: كويتية

القطاع: البنوك والخدمات المالية

تشغل البحر منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني منذ مارس 2014. كما ترأس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني في مصر وفرنسا، وتشغل عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني الدولي- المملكة المتحدة، وشركة بنك الكويت الوطني العالمية لإدارة الأصول. يدير بنك الكويت الوطني أعماله في 4 قارات، ويعمل لديه أكثر من 8,500 موظف، ولديه 140 فرعًا في 13 دولة. وقد بلغت أصوله 113.4 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2022. وحصلت شيخة البحر على جائزة الإسهامات المتميّزة في القطاع المصرفي العربي لعام 2022 من جمعية المصرفيين العرب، لجهودها في تطوير القطاع المصرفي في المنطقة.

2. وضحة أحمد الخطيب

الشركة: شركة البترول الوطنية الكويتية

المنصب: الرئيس التنفيذي

الجنسية: كويتية

القطاع: النفط والغاز

تولت الخطيب منصبها الحالي في نوفمبر 2022، لتشرف حاليًا على أكثر من 6,270 موظفًا. ولديها خبرة تتجاوز 28 عامًا في قطاع النفط عملت خلالها على تأسيس لجنة المرأة العاملة في اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات. كما قادت عملية تدشين مشروع استرجاع غاز الشعلة بمصفاة ميناء عبدالله، وهو أول مشروع كويتي مدرج في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. تشغل الخطيب أيضًا عدة مناصب أخرى منها: رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لإنتاج الباراكسيلين، وعضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت. كما شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي في مصفاة ميناء عبد الله قبل توليها المنصب الحالي. في حين بلغت إيرادات شركة البترول الوطنية الكويتية 33.8 مليار دولار، خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2022.

3. ادانا ناصر صباح الأحمد

الشركة: شركة مشاريع الكويت (القابضة) -كيبكو

المنصب: الرئيس التنفيذي للمجموعة

الجنسية: كويتية

القطاع: الاستثمار

التحقت الصباح بكيبكو في عام 1997 كمدير عام للشركة، ثم تولت منصبها الحالي في يناير 2022. وفي نوفمبر 2022، أكملت كيبكو اندماجها مع إحدى شركات محفظتها الاستثمارية، وهي شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، التي نتج عنها إحدى أكبر الشركات العامة في المنطقة بقيمة سوقية بلغت 1.8 مليار دولار، في 4 يناير 2023. كما ساعدت الصباح في تأسيس الجامعة الأميركية في الكويت، وشركة التعليم المتحدة عام 2003. كذلك تشغل عضوية مجالس إدارة شركات مجموعة الخليج للتأمين و(OSN) وكامكو إنفست وكيبكو، بالإضافة إلى رئاسة مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت، ومجلس إدارة شركة التعليم المتحدة.

4 – هنادي الصالح

الشركة: أجيليتي

المنصب: رئيس مجلس الإدارة

الجنسية: كويتية

القطاع: الخدمات اللوجيستية

تقود الصالح أجيليتي منذ عام 2014، التي سجلت إيرادات بلغت 1.6 مليار دولار في عام 2021. وفي أغسطس 2022، استحوذت أجيليتي على شركة جون مينزيز التي يقع مقرها في المملكة المتحدة مقابل 930 مليون دولار. وبموجب الصفقة ستدمج أجيليتي عمليات جون مينزيز مع شركة ناشونال لخدمات الطيران. كما وقعت الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار. وتشغل الصالح عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن في قطر، وشغلت قبل انضمامها إلى أجيليتي، منصب مدير إدارة حقوق الملكية والدين للأسواق المالية في شركة الوطني للاستثمار، التابعة لبنك الكويت الوطني.

5. إيمان الروضان

الشركة: زين الكويت

المنصب: الرئيس التنفيذي

الجنسية: كويتية

القطاع: الاتصالات

انضمت الروضان إلى شركة زين الكويت عام 1998، وأصبحت أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة في ديسمبر/ كانون الأول 2015. وتعد زين الكويت الأكثر ربحية بمحفظة أعمال مجموعة زين، بإجمالي إيرادات تجاوزت مليار دولار في عام 2021. وفي العام نفسه، استثمرت شركة زين الكويت في طرح شبكات الجيل الخامس. تشغل الروضان أيضًا عضوية مجموعة المصالح الإقليمية (GSMA) العالم العربي، ومجموعة الرؤساء التنفيذيين للشؤون التنظيمية (CROG). في حين بلغت إيرادات زين الكويت 844 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022، ووصل عدد عملائها إلى 2.6 مليون عميل حتى نهاية سبتمبر الماضي.

6. جهاد الحميضي

الشركة: البنك الأهلي المتحد- الكويت

المنصب: الرئيس التنفيذي

الجنسية: كويتية

القطاع: البنوك والخدمات المالية

تشغل الحميضي منصبها الحالي منذ سبتمبر 2021، بعد شغلها منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك الأهلي المتحد (AUB) منذ ديسمبر 2019. وتتمتع بخبرة 38 عامًا في القطاع المصرفي، بدأت في البنك الأهلي المتحد في الكويت عام 1984. كما تشغل الحميضي عضوية مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة في كل من شركة الهلال للتأمين التكافلي، والهلال لايف، وشركة الخدمات المصرفية الآلية (K-NET) وشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci Net).

7. نادية بدر الحجي

الشركة: شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC)

المنصب: الرئيس التنفيذي

الجنسية: كويتية

القطاع: البتروكيماويات

لدى الحجي خبرة تتجاوز 30 عامًا في قطاع النفط والغاز. وانضمت إلى شركة صناعة الكيماويات البترولية في عام 2020 بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع وتطوير الأعمال، ثم أصبحت الرئيس التنفيذي للشركة في نوفمبر 2022. وفي عام 2021، أسهمت الحجي في صفقة الاستحواذ على 49% من أسهم إحدى شركات البتروكيماويات الكبرى في كوريا الجنوبية، وإطلاقها كمشروع مشترك. فيما تشغل الحجي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية الفيتنامية للبتروكيماويات، وشركة ايكويت للبتروكيمباويات. وفي عام 2021، تم انتخابها كنائب رئيس لجنة البلاستيك للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا). كما أطلقت الحجي مبادرة تشكيل لجنة لتمكين الشباب.

8. نادية عقيل

الشركة: شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (UPAC)

المنصب: الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

الجنسية: كويتية

القطاع: العقارات

تشغل عقيل منصب الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (UPAC) منذ يوليو/ تموز 2012. وحققت الشركة المتخصصة في إدارة المشاريع والاستشارات والتطوير العقاري، المدرجة في بورصة الكويت، إيرادات بقيمة 24 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي. كما تعد يوباك (UPAC) عبر شركة العرفج العقارية التابعة لها، عضوًا في تحالف كويتي تقوده أجيليتي والشركة الوطنية العقارية، لتطوير ريم مول في جزيرة الريم في أبوظبي بقيمة 1.2 مليار دولار.