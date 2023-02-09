الرئيس المصري: نقدّر دوماً علاقتنا مع الأشقاء العرب.. ولا ننسى وقوفهم بجانبنا

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس أن بلاده تقدر دوما علاقتها مع «الأشقاء» العرب ولا تنسى وقوفهم الى جانبها، داعياً الى «الابتعاد عما يسيء إلى تلك العلاقات».

وشدد السيسي خلال مداخلة لدى افتتاح مرحلة ثانية من مدينة للصناعات الغذائية بمحافظة المنوفية شمال القاهرة،على حرص الدولة المصرية على الاحتفاظ بعلاقات «طيبة» مع الجميع واصفا سياسة البلاد بهذا الخصوص بأنها «تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع».

وتساءل «هل سنسير وراء بعض المواقع المغرضة التي ترغب في إحداث فتنة بيننا وبين الأشقاء؟»، مؤكدا ان «كل ما يكتب في وسائل الاعلام يجب أن يستهدف تحسين ودعم العلاقات بين مصر والأشقاء وليس العكس».

وأشار السيسي الى أن «الحرص على أن تكون علاقة مصر (طيبة) مع الجميع منهج تبناه منذ ان تولى المسؤولية وليس فقط الآن»، مضيفاً أن «هذا المسار نتبناه حتى في أوقات الأزمات والخلافات».

وقال «من غير اللائق ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى بعض المقالات التي تتناول علاقاتنا مع الأشقاء سواء في المملكة العربية السعودية أو أية دولة أخرى»، داعياً الى «عدم الانسياق وراء المواقع الالكترونية التي تقصد الفتنة».

واوضح الرئيس المصري أنه «حتى في الخلاف مع أثيوبيا حول (سد النهضة) لم يصدر عن الدولة المصرية أي تصريح أو تصرف مسيء».

وحث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على «وجوب عدم ترديد أمور غير منضبطة أو التطاول»، موضحاً أنه «في حال لم يتم صدور تصريح رسمي فإن ذلك يعني أن الأمور تسير بشكل طبيعي وجيد».