النمش: الكويت تتطلع لأن يصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي قرارات من شأنها تعزيز العمل المشترك

(كونا) – أعرب مسؤول كويتي عن تطلعه إلى أن يصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي قرارات من شأنها تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وفي مقدمته التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية بدورتها العادية (32).

جاء ذلك في تصريح لرئيس وفد الكويت الى اجتماع المجلس على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب في الدورة (111) الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بوزارة المالية طلال النمش لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام أعمال الاجتماع.

وأشار النمش في تصريحه الى أن المجلس استعرض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد أمس وتمت الموافقة عليها كقرارات صادرة على المستوى الوزاري.

واوضح ان القرارات تضمنت في مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة بين دورتي (110) و(111) والاجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.

وذكر ان المجلس بحث كذلك إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية في دورته العادية (32 ) وأيضا تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في موريتانيا في نوفمبر المقبل.

ونوه النمش أيضا بالتحضير للقمة في دورتها الخامسة وبحث منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى مقترح دولة الكويت بتعديل الضوابط والمعايير لإنشاء المنظمات العربية المتخصصة.

واشار الى أن المجلس بحث التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2023 والاستثمار في الدول العربية وسوق الغذاء العربي وموضوعات خاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك إضافة إلى التنظيم «الناجح» لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بدولة قطر.

وأفاد النمش بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحث التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية إلى جانب بحث توصيات وتقارير المجالس الوزارية واللجان.

وضم وفد دولة الكويت برئاسة النمش الى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (111) في عضويته عددا من المسؤولين في وزارتي المالية والخارجية.