بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 53.3 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 53.3 نقطة ليبلغ مستوى 7339.91 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.72 في المئة.

وتم تداول 192.7 مليون سهم عبر 11261 صفقة نقدية بقيمة 52.2 مليون دينار «نحو 158.16 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 112.2 نقطة ليبلغ مستوى 5543.7 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.9 في المئة من خلال تداول 128.9 مليون سهم عبر 6461 صفقة نقدية بقيمة 22.3 مليون دينار «نحو 67.5 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 33.5 نقطة ليبلغ مستوى 8201.47 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.41 في المئة من خلال تداول 63.7 مليون سهم عبر 4800 صفقة بقيمة 29.8 مليون دينار «نحو 90.2 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 1.07 نقطة ليبلغ مستوى 5695.30 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المئة من خلال تداول 101 مليون سهم عبر 3492 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار «نحو 36.3 مليون دولار».

وكانت شركات «معادن» و«منشآت» و«أسس» و«نابيسكو» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«إس تي سي» و«أعيان» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «إس تي سي» و«المساكن» و«التخصيص» و«اكتتاب» الأكثر انخفاضاً.