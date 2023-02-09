حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 16000 قتيلاً

تجاوز عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي وقع على طول الحدود التركية السورية وما تلاه من هزات ارتدادية الـ16 ألف شخص، صباح اليوم.

فقد ارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 12873 والجرحى نحو 63000، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلاً عن هيئة الكوارث التركية «آفاد». وعبر الحدود في سوريا التي مزقتها الحرب، بلغ عدد القتلى 3162 و5685 مصاباً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس في تصريح صحافي، إن عدد وفيات الزلازل في بلاده ارتفع إلى 9057، والإصابات إلى 52 ألفاً و979، والمباني المهدمة إلى 6444، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد الوفيات في سوريا ارتفع إلى 3508 أشخاص.

وذكر أردوغان أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد. وأضاف: «في ولاية هتاي حاليا 21 ألفاً و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم». وتابع: «إنه وقت الوحدة والتضامن والاتحاد ولا يمكنني استساغة من يسيرون حملات سلبية سعياً وراء مصالح سياسية ضيقة في هذا التوقيت».

واستطرد: «سنعمل على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال».

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.