«كوفبك»: أنهينا إجراءات التخارج من حقل «يمي» النفطي بالنرويج

(كونا) – أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك» أن شركتها التابعة «كوفبك النرويج ايه اس» انتهت من إجراءات التخارج من حصتها البالغة 10 في المئة في حقل «يمي» النفطي بالنرويج.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«كوفبك» محمد الحيمر في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الشركة تخارجت من حقل «يمي» الواقع في ترخيصي الإنتاج «PL 316 وPL 316 B» لمصلحة شركة «لايم بتروليوم ايه اس».

وأفاد بأن هذه الصفقة تعد أحد أهم عمليات التخارج الناجحة التي نفذتها في تاريخها، إذ بذل فريق التفاوض جهودا حثيثة توجت بهذا النجاح الكبير، مشيراً إلى أن «كوفبك» حققت خلال عام 2022 أرباحا قياسية في النرويج.

يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.