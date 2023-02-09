لجنتان برلمانيتان تعقدان اجتماعاتهما اليوم الخميس

تعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعاتهما اليوم الخميس، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالهما وتكليفات المجلس لهما.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر التحقيق في العقدين.

ويحضر الاجتماع العميد الركن مهندس عصام العبود مدير مديرية الإمداد والتمويل.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية، والتي من ضمنها أكاديمية الفنون للعلوم الموسيقية والمعهدالعالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.

ويحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس وأعضاء مجلسالإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم والمختصون.