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إنقاذ طفل صغير من تحت الأنقاض بعد مرور 87 ساعة على زلزال تركيا

منذ 3 ساعات
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(الأناضول) – رغم مرور ساعات طويلة على الزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا، تتواصل عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج طفل صغير يدعى علي من تحت أنقاض بنائهم في منطقة قرق خان بولاية هطاي، بعد مرور 87 ساعة على الزلزال.

وفي ولاية أدي يمان، وصل فريق البحث والإنقاذ لدى قوات الدرك إلى الطفلين أليف (10 أعوام) وقدير (14 عاما) العالقين تحت أنقاض بنائهما في حي بهشلي أولار.

وفي غازي عنتاب، أنقذت الفرق الطفلة مريم الخطيب (13 عاما) بعد مرور 87 ساعة على الزلزال، من تحت أنقاض منزلها في منطقة إصلاحية التي تعرضت لأضرار كبيرة، فيما توفي أشقاؤها الثلاثة.

كما نجحت فرق الإنقاذ في إخراج الطفلة السورية مينا (5 أعوام) من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مرور 89 ساعة على الزلزال.

وفي تصريح للأناضول، قال مراد قايا أحد عناصر الإنقاذ: “سعيد للغاية، لم أشعر بسعادة مثل هذه في حياتي لأني أنقذتها”.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

منذ 3 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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