دوليات

الأردن: 4 طائرات تحمل مستشفى ميداني لمساعدة متضرري زلزال تركيا 

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أعلنت الحكومة الأردنية أن الجيش الأردني جهز مستشفى ميدانيا عسكريا نقلته اليوم الجمعة أربع طائرات ليقام في قرية بازارتشيش في مقاطعة قهرمان مرش التركية لتقديم العون لمتضرري الزلزال الذي ضرب المنطقة الاثنين الماضي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان أن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي أقلعت اليوم ناقلة المستشفى الميداني الذي يضم طاقما مكونا من 108 أطباء وممرضين وإداريين بسعة 24 سريرا وغرفة عمليات ومختبرات وغرفة عناية حديثة بالاضافة إلى صيدلية وبتخصصات مختلفة.
وكان الأردن قد سير أمس قافلة برية لتقديم الدعم والمساعدة لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال سوريا الاثنين الماضي.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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