«الأغذية العالمي»: نحتاج إلى 77 مليون دولار لإغاثة ضحايا زلازل تركيا وسوريا 

(كونا) – أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة حاجته إلى 77 مليون دولار من التبرعات العاجلة لتوفير مساعداته الغذائية العاجلة لإغاثة قرابة 900 ألف من ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.

وقال البرنامج في بيان إنه يسرع من استجابته حيث قدم مساعدات غذائية عاجلة إلى 115 ألف شخص في البلدين في الأيام الأربعة الأولى منذ أن ضربتهما الزلازل المميتة ما أسفر عن مصرع الآلاف ودفع عشرات الآلاف إلى الخلاء في طقس شديد البرودة.

وناشد الجهات المانحة من أجل توفير تمويل بمبلغ 77 مليون دولار لتقديم المساعدة إلى ما مجموعه 874 ألف شخص من المتضررين من الزلازل بواقع 284 ألف نازح جديد في سوريا و590 ألف شخص في تركيا منهم 45 ألف لاجئ و545 ألف نازح داخلي.

وأشار إلى أن الطعام بالنسبة لآلاف الأشخاص المتضررين من الزلازل يعد أحد أهم الاحتياجات في الوقت الحالي” مؤكدا أن أولوية برنامج الأغذية العالمي هي توفيره للأشخاص الذين يحتاجون إليه بسرعة.

وأوضح البيان أن عمليات توزيع المساعدات جارية وتتكون بشكل أساسي من وجبات ساخنة وحصص غذائية جاهزة وعبوات طعام عائلية وهي مواد لا تتطلب مرافق للطهي ويمكن استهلاكها على الفور.

وبشأن عمليات الإغاثة في سوريا ذكر البيان أن البرنامج وصل إلى 43 ألف شخص تلقوا الوجبات الساخنة والحصص الغذائية الجاهزة.

وأشار إلى أنه بفضل المواد الغذائية المخزنة مسبقا داخل سوريا لدى البرنامج ما يكفي من الحصص الغذائية الجاهزة للتناول إلى 100 ألف شخص ومخزون كاف لتغطية احتياجات 1.4 مليون شخص لمدة شهر واحد من الحصص العائلية والتي تتطلب مرافق طهي وجاهزة للتوزيع.