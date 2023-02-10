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الأمم المتحدة: تبعات زلزال سوريا ستؤدي إلى نزوح 5 ملايين شخص

منذ 10 دقائق
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(كونا) – أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة عن توقعها بأن تؤدي تبعات زلزال سوريا إلى موجة من النازحين قد يصل عددهم إلى أكثر من 3ر5 مليون شخص.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المفوضية سيفانكا دانابالا في مؤتمر صحفي إن هذه الزيادات بسبب ارتفاع أعداد المشردين والذين أصبحوا بلا مأوى بعد تعرض العديد من المباني السكنية للتدمير.
وشرح أن المفوضية تقوم حاليا بتسريع المساعدات إلى المناطق المتضررة بشدة لاسيما توفير المأوى ومواد الإغاثة مثل الخيام والأغطية البلاستيكية والبطانيات الحرارية وحصائر النوم والملابس الشتوية وما إلى ذلك.
ولفت إلى أن المفوضية تركز على الشرائح المجتمعية الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال لاسيما أولئك المنفصلين عن ذويهم.
وقال المسؤول الإعلامي إن حدوث الزلزال في هذا الوقت من العام حيث فصل الشتاء وهبوب العواصف الثلجية في المناطق المتضررة يفاقم من الأوضاع ويؤثر على مسار توزيع المساعدات.

منذ 10 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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