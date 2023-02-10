الرئيس الشيشاني: لن أخفي نيتي بغزو بولندا.. بعد أوكرانيا

ذكرت صحيفة «ذا ديلي بيست» أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف هدد بمهاجمة بولندا، واقترح على روسيا أن تبدأ في تطهيرها من النازية ونزع سلاحها بعد الفراغ من أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن قديروف، الحليف الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله في تدوينة بحسابه على انستغرام «ماذا لو، بعد الانتهاء بنجاح من العملية العسكرية في أوكرانيا، بدأت روسيا في تطهير الدولة التالية من النازية ونزع سلاحها؟».

وأضاف قديروف «في نهاية المطاف، بولندا تأتي بعد أوكرانيا على الخريطة».

وقال الرئيس الشيشاني «لن أخفي أن لدي مثل هذه النية، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن الكفاح ضد الشيطانية يجب أن يستمر في جميع أنحاء أوروبا، وفي مقدمتها الأراضي البولندية».

وأشارت الصحيفة إلى أن قديروف حذر من أن الوقت قد حان ليجثو الغرب على ركبتيه أمام روسيا، وتوقع أن تنتهي «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري.