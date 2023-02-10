دوليات

بايدن يزور بولندا في 20 الجاري ويلقي كلمة حول الأزمة الروسية – الأوكرانية 

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري حيث يلتقي نظيره البولندي أندريه دودا ويلقي كلمة حول الأزمة الروسية – الأوكرانية قبيل اكتمال العام الأول على بدئها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير في بيان إن بايدن سيتناول في كلمته حول الأزمة الروسية ـ الأوكرانية «كيف حشدت الولايات المتحدة العالم لدعم شعب أوكرانيا بينما يدافع عن حريته وديمقراطيته وكيف سنواصل الوقوف مع شعب أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك».
وأضافت أن الرئيس بايدن ونظيره البولندي سيجتمعان لمناقشة تعاوننا الثنائي وكذلك جهودنا الجماعية لدعم أوكرانيا وتعزيز ردع حلف شمال الأطلسي.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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