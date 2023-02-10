اقتصاد

بريطانيا تعلن استضافة القمة الثانية للاستثمار العالمي في أكتوبر المقبل 

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة استضافة القمة الثانية للاستثمار العالمي في أكتوبر المقبل والتي تهدف إلى خلق آلاف الوظائف في بريطانيا لاسيما في قطاعات التقنيات العالية.
وأوضحت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أعلن عن موعد القمة أثناء اجتماعه مع مجلس الاستثمار البريطاني.
وذكرت أن أكثر من 200 من كبار المستثمرين في العالم والرؤساء التفيذيين والممولين سوف يحضرون القمة التي تهدف إلى جمع مليارات الجنيهات لتوفير آلاف الوظائف مع التركيز بشكل خاص على قطاعات التقنية العالية مثل البحث والابتكار والتطوير.
ولفت البيان إلى أن القمة المرتقبة سوف تبني على نجاح سابقتها والتي عقدت في أكتوبر 2021 إذ تمكنت من تأمين استثمارات جديدة بقيمة 9.7 مليارات جنيه استرليني وخلق 30 ألف وظيفة دعمت النمو في قطاعات طاقة الرياح والهيدروجين والمنازل المستدامة وتخزين الكربون.

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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