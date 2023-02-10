تركيا تعتقل مقاول بناء أثناء هروبه.. انهار مجمعه السكني في الزلزال

قالت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة إن السلطات ألقت القبض على مقاول بناء يملك مجمعاً سكنياً في ولاية هاتاي، التي تعرضت لدمار كبير بسبب الزلزال، في أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

بحسب مصادر وسائل إعلام تركية، فإن السلطات التركية اعتقلت محمد يشار جوشكون، المسؤول عن المجمع السكني الضخم «رينيسانس رزيدنس» الذي يشمل 250 شقة سكنية، وقد انهار بالكامل في الزلزال الأخير.

واعتُقل جوشكون بمطار إسطنبول في أثناء محاولة فراره إلى خارج البلاد، ومعه أموال لم يكشف عن حجمها، فيما بدأ مكتب المدعي العام تحقيقاً بحقه.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فقد تم الانتهاء من بناء المجمع المذكور في عام 2012، وقُدِّم بصفته من أفخم المجمعات السكنية في المنطقة، وعُرضت الشقق في المبنى للبيع بما بين 1.5 مليون ليرة و3 ملايين ليرة.

وتحدثت وسائل إعلام تركية مختلفة عن مساءلة قد يواجهها المقاولون في المناطق التي شهدت الزلزال؛ لعدم التزام كثير منهم بمعايير مقاومة الزلازل، خصوصاً في البنايات الحديثة.

