حادث دهس في القدس يودي بحياة مستوطنيْن ويوقع عدداً من الإصابات

أعلنت خدمات الطوارئ بدولة الاحتلال، الجمعة، سقوط قتيلين إسرائيليين في هجوم دهس بمنطقة القدس.

وأمر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتعزيز قوات الأمن في منطقة الهجوم وإلقاء القبض على أي أشخاص لهم صلة بالمهاجم وتطويق منزله.

ووقعت حادثة الدهس في محطة للحافلات براموت، وهي مستوطنة يهودية في القدس الشرقية، نقلا عن الأسوشيتد برس.

وأكدت الشرطة مقتل اسرائيليين اثنين، بينهما طفل، واصابة 5 بجروح جرّاء عملية الدهس في محطة الحافلات.

وذكر مستشفى إسرائيلي أن طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات قتل في العملية، وأفادت الشرطة ان المهاجم قُتل بالرصاص في مكان الحادث.