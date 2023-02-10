دوليات

حزب العمال الكردستاني يعلن تعليق عملياته مؤقتاً في تركيا بعد الزلزال 

منذ ساعة واحدة
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أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا تعليق “عملياته” مؤقتا في هذا البلد بعد الزلزال المدمر.

ونقلت وكالة فرات المقربة من حزب العمال الكردستاني عن المسؤول العسكري في الحزب جميل بايك قوله “أوقفوا العمليات في المدن التركية. قررنا عدم القيام بأي عمليات حتى تهاجمنا الدولة التركية”. 

الجدير بالذكر أن حزب العمال الكردستاني فصيل يعتبره الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة إرهابيا.

ويشن منذ العام 1984 تمرّدا ضد الدولة التركية.

وللحزب جذور ماركسية ودعا في بيان سياسي أصدره في العام 1978 إلى إقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا، وهي منطقة ذات غالبية كردية. لكن الفصيل تراجع لاحقا عن إعلانه هذا وانصب تركيزه في السنوات الأخيرة على تعزيز الحكم الذاتي للأكراد.

وعادة ما يستهدف حزب العمال الكردستاني قوات الأمن التركية، وغالبا ما يتبنّى تنظيم “صقور حرية كردستان” التابع للحزب هجمات في وسط المدن.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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